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Galatasaray Ekmas, Bertram Derthona'yı mağlup etti

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Basketbol Şampiyonlar Ligi play-in turu ilk maçında Galatasaray Ekmas, deplasmanda İtalya temsilcisi Bertram Derthona'yı 71-70 mağlup etti. Galatasaray Ekmas, son çeyrekte geri dönerek galibiyeti elde etti.

Basketbol Şampiyonlar Ligi play-in turu ilk maçında Galatasaray Ekmas, deplasmanda İtalya temsilcisi Bertram Derthona'yı 71-70 mağlup etti.

Ferraris Spor Salonu'nda oynanan maçın ilk çeyreğini 22-20 geride kapatan Galatasaray Ekmas, devre arasına ise 37-33 üstün girdi.

Çekişmeli bir ikinci yarıya sahne olan mücadelede son çeyreğe 50-49 geride giden sarı-kırmızılılar, karşılaşmayı 71-70 kazanmasını bildi.

Play-in turunda iki galibiyet alacak takım, son 16 turuna yükselecek.

Eşleşmede ikinci maç 9 Ocak Salı günü İstanbul'da, gerekmesi halinde üçüncü müsabaka 17 Ocak Çarşamba günü İtalya'da yapılacak.

Kaynak: AA / Spor

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