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Galatasaray Ekmas, Benfica'yı deplasmanda yendi

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Galatasaray Ekmas, Basketbol Şampiyonlar Ligi G Grubu'nun 5. haftasında Portekiz'in Benfica takımını deplasmanda 87-63 yendi. Lizbon'da oynanan karşılaşmanın ilk periyodunu 16-13 önde tamamlayan ev sahibi ekip, soyunma odasına da 34-31 üstünlükle gitti. Üçüncü çeyreği 61-53 önde galip bitiren Galatasaray Ekmas, maçı da 87-63 kazandı. Sarı-kırmızılı ekip grubun 6. haftasında Yunanistan ekibi PAOK'la 20 Aralık Çarşamba günü deplasmanda karşılaşacak.

Galatasaray Ekmas, Basketbol Şampiyonlar Ligi G Grubu'nun 5. haftasında Portekiz'in Benfica takımını deplasmanda 87-63 yendi.

Lizbon'da oynanan karşılaşmanın ilk periyodunu 16-13 önde tamamlayan ev sahibi ekip, soyunma odasına da 34-31 üstünlükle gitti. Üçüncü çeyreği 61-53 önde galip bitiren Galatasaray Ekmas, maçı da 87-63 kazandı.

Sarı-kırmızılı ekip grubun 6. haftasında Yunanistan ekibi PAOK'la 20 Aralık Çarşamba günü deplasmanda karşılaşacak.

Kaynak: AA / Spor

Galatasaray basketbol Portekiz Benfica Basketbol Maç Sonucu Spor Güncel Haberler

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