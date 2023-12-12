Galatasaray Ekmas, Benfica ile deplasmanda karşılaşacak
Galatasaray Ekmas, Basketbol Şampiyonlar Ligi G Grubu'nun 5. haftasında Portekiz'in Benfica takımıyla deplasmanda karşılaşacak. Maç TSİ 22.30'da başlayacak ve Tivibu'dan yayımlanacak. Galatasaray 3. sırada bulunurken, Benfica son sırada yer alıyor.
Galatasaray Ekmas, Basketbol Şampiyonlar Ligi G Grubu'nun 5. haftasında yarın deplasmanda Portekiz'in Benfica takımıyla karşılaşacak.
Başkent Lizbon'daki Fidelidade Spor Salonu'nda yapılacak maç, TSİ 22.30'da başlayacak. Karşılaşma, Tivibu'dan yayımlanacak.
Grupta çıktığı 4 maçta 1 galibiyet alabilen sarı-kırmızılı takım, 3. sırada bulunuyor. Aynı sayıda galibiyeti bulunan Benfica ise 5. haftaya son sırada girdi.
İki takım arasında İstanbul'da yapılan maçı Galatasaray, 98-78 kazanmıştı.