Galatasaray Ekmas Basketbol Takımı, Şampiyonlar Ligi G Grubu 2. hafta maçında İsrail'in Hapoel Bank Yahav ekibiyle karşılaşacak
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Galatasaray Ekmas Basketbol Takımı, Şampiyonlar Ligi G Grubu 2. hafta maçında yarın İsrail'in Hapoel Bank Yahav ekibiyle karşı karşıya gelecek. Karşılaşma, Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da oynanacak ve seyirci alınmayacak.
Galatasaray Ekmas Basketbol Takımı, Şampiyonlar Ligi G Grubu 2. hafta maçında yarın İsrail'in Hapoel Bank Yahav ekibiyle karşı karşıya gelecek.
İsrail temsilcisinin başvurusu üzerine karşılaşma, Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da oynanacak.
Aleksandar Nikolic Spor Salonu'nda TSİ 20.00'de başlayacak karşılaşmaya, Basketbol Şampiyonlar Ligi protokolleri gereği seyirci alınmayacak.
Galatasaray Ekmas, gruptaki ilk maçında Yunanistan'ın PAOK ekibine mağlup olmuştu.
Hapoel Bank Yahav'ın grubun ilk haftasında Benfica ile oynayacağı maç ise ertelenmişti.