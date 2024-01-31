Galatasaray Ekmas, Başantrenör Zvezdan Mitrovic ile Yollarını Ayırdı
Galatasaray Ekmas, Basketbol Süper Ligi'nde başantrenör Zvezdan Mitrovic ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını duyurdu. Mitrovic'e kulübe verdiği emekler için teşekkür edildi.
Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Galatasaray Ekmas, başantrenör Zvezdan Mitrovic ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığını açıkladı.
Sarı-kırmızılı ekipten konuyla ilgili yapılan açıklamada, "2022/23 sezonu son bölümünden itibaren Galatasaray Ekmas Başantrenörü olarak görev yapan Zvezdan Mitrovic ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Geçtiğimiz sezon Mayıs ayında getirildiği Erkek Basketbol A Takım Başantrenörlüğü görevi süresince kulübümüze vermiş olduğu emekler için Zvezdan Mitrovic'e teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.