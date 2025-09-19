Haberler

Galatasaray, Eintracht Frankfurt'a 5-1 Mağlup Oldu

Güncelleme:
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında konuk olduğu Eintracht Frankfurt'a 5-1 yenilerek kötü bir başlangıç yaptı. Maçta goller Yunus Akgün ve Sanchez'in kendi kalesine attığı golle Galatasaray'ın 1 golle karşılık verdi fakat Frankfurt'un etkili oyunu sonucu maçı farklı kaybetti.

Stat: Frankfurt

Hakemler: Marco Guida, Giorgio Peretti, Giuseppe Perrotti (İtalya)

Eintracht Frankfurt : Zetterer, Collins, Koch (Dk. 79 Amenda), Theate, Brown, Larsson (Dk. 79 Skhiri), Chaibi, Doan (Dk. 84 Batshuayi), Can Uzun (Dk. 71 Bahoya), Knauff, Burkardt (Dk. 71 Wahi)

Galatasaray : Uğurcan Çakır, Sallai, Singo, Sanchez, Eren Elmalı (Dk. 66 Jakobs), Lemina (Dk. 55 Icardi), Torreira, Sane (Dk. 66 Ahmed Kutucu), İlkay Gündoğan (Dk. 66 Sara), Yunus Akgün (Dk. 77 Kaan Ayhan), Barış Alper Yılmaz

Goller: Dk. 8 Yunus Akgün ( Galatasaray ), Dk. 37 Sanchez (Kendi kalesine), Dk. 45+2 Can Uzun, Dk. 45+4 ve 66 Burkardt, Dk. 75 Knauff ( Eintracht Frankfurt )

Sarı kart: Dk. 5 Burkardt ( Eintracht Frankfurt )

55. dakikada Sane'nin ceza sahası dışından şutunda top az farkla yandan auta gitti.

66. dakikada Eintracht Frankfurt, farkı 3'e çıkardı. Kaleci Zetterer'in elle başlattığı atakta Alman ekibi 3 pasla ceza sahasına girdi. Soldan son çizgiye inen Brown'un ortasında altıpas gerisinde uygun durumdaki Burkardt kafa vuruşunu yaptı. Etkisiz olan vuruşta kaleci Uğurcan'ın önündeki Sanchez'e çarpan top ağlarla buluştu: 4-1.

75. dakikada Alman ekibi, 5. golünü attı. Savunmada paslaşan Galatasaray'da Sara, ceza sahası yayı içinde Wahi'nin baskısıyla topu kaybetti. Meşin yuvarlağı alarak kaleci Uğurcan ile karşı karşıya kalan Knauff, takımının 5. golünü kaydetti: 5-1.

Müsabaka ev sahibi ekibin farklı galibiyetiyle sona erdi.

Kaynak: AA / Emrah Oktay - Spor
