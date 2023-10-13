Galatasaray, Dünyanın İlk Dijital Taraftarı Leo'yu Tanıttı

Galatasaray, Leo The Fan iş birliğiyle dünyanın ilk dijital taraftarını tanıttı. Leo, sosyal medya ve dijital platformlarda Galatasaraylı taraftarlarla etkileşim sağlayacak ve kulübe maddi destek sağlayabilecek.

Spor ve teknoloji dünyası birleşmeye devam ediyor. Daha önce birçok kulüp e-spor ve fan token gibi mecralarda kendini göstermiş olsa da, Galatasaray'dan beklenmedik bir hareket geldi. Galatasaray, sporda dijital dönüşümün ilk örneklerinden biri olarak "dünyanın ilk dijital taraftarı" projesini hayata geçirdi.

Dünyanın ilk dijital taraftarı Leo nedir?

Sarı-kırmızılı kulüp, Leo The Fan iş birliğiyle sosyal medya ve dijital platformlar için yeni projesini başlattı. Çeşitli kanallardan taraftarlar ile etkileşim sağlayan Leo isimli sanal bir taraftar oluşturuldu. Galatasaraylı kimliğiyle tasarlanan Leo; müzik, şarkı sözü, video ve çizim alanlarında çalışan bir "fenomen" olacak.

Bu karenin benim için önemini anlatacak kelime bulamıyorum… Heyecandan hala kükrüyorum! ?????? https://t.co/kH2T0hYXs3 — Leo The Fan (@LeoTheFan1905) October 12, 2023

Dijital taraftarın sosyal medya hesaplarını takip eden taraftarlar, Galatasaray'a doğrudan destek sağlayabilecek. Leo'nun paylaşımlarına etkileşim katarak kulübe maddi olarak destek yaratabilecek.

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Galatasaray, hem dijital dönüşümde öncü rol üstlenmeyi hem de yeni nesil taraftarları kulüple buluşturmayı hedefliyor. Projenin amacı, sanal ortamda da sarı-kırmızılı kulübü seven taraftarları bir araya getirmek olacak.

Konuyla ilgili yapılan açıklamada "Büyük Galatasaray taraftarı Leo'yu takip edip, onun yaptıklarını izledikçe Galatasaray kazanacak, böylece Galatasaray taraftarı kendi maddi kaynaklarını kullanmadan kulübüne destek sağlamış olacak" denildi.

Twitter, YouTube, Spotify ve Instagram hesaplarına sahip olan Leo, Galatasaray'la ilgili gelişmelerden sonra paylaşımlarda bulunacak. Bu da taraftar ve kulüp arasında yeni bir bağ yaratacak.