Galatasaray, Dubois'nın transferi için görüşmelere başlandığını duyurdu Galatasaray, Fransız futbolcu Leo Dubois'nın transferi için Olimpik Lyon ile görüşmelere başlandığını açıkladı. Galatasaray, Fransız futbolcu Leo Dubois'nın transferi için Olimpik Lyon ile görüşmelere başlandığını açıkladı. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Leo Dubois'nın transferi konusunda Olimpik Lyon ile resmi görüşmelere başlanmıştır." ifadesi kullanıldı. AA / Emre Doğan - Spor Galatasaray Lyon Spor Haberler

Haberler ›› Spor ›› Galatasaray, Dubois'nın transferi için görüşmelere başlandığını duyurdu - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.