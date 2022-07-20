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Galatasaray, Dubois'nın transferi için görüşmelere başlandığını duyurdu

AA - Emre Doğan - Spor
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Galatasaray, Dubois'nın transferi için görüşmelere başlandığını duyurdu

Galatasaray, Fransız futbolcu Leo Dubois'nın transferi için Olimpik Lyon ile görüşmelere başlandığını açıkladı.

Galatasaray, Fransız futbolcu Leo Dubois'nın transferi için Olimpik Lyon ile görüşmelere başlandığını açıkladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Leo Dubois'nın transferi konusunda Olimpik Lyon ile resmi görüşmelere başlanmıştır." ifadesi kullanıldı.

AA / Emre Doğan - Spor

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