Galatasaray, Dries Mertens'in sözleşmesini bir yıl uzattı

Galatasaray, Belçikalı oyuncu Dries Mertens'in sözleşmesini bir yıl uzattı.

Sarı-kırmızılı kulüpten transferle ilgili yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Dries Mertens'in sözleşmesi 2024-2025 sezonu için uzatılmıştır. Buna göre futbolcuya net 2.900.000 Euro sezonluk ücret ödenecektir" denildi. - İSTANBUL