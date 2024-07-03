Galatasaray, Dries Mertens'in sözleşmesini bir yıl uzattı
Galatasaray, Belçikalı oyuncu Dries Mertens'in sözleşmesini 2024-2025 sezonu için bir yıl daha uzattı. Futbolcuya net 2.900.000 Euro sezonluk ücret ödenecektir.
Galatasaray, Belçikalı oyuncu Dries Mertens'in sözleşmesini bir yıl uzattı.
Sarı-kırmızılı kulüpten transferle ilgili yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Dries Mertens'in sözleşmesi 2024-2025 sezonu için uzatılmıştır. Buna göre futbolcuya net 2.900.000 Euro sezonluk ücret ödenecektir" denildi. - İSTANBUL