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Galatasaray divan kurulu toplantısı başladı

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Galatasaray Spor Kulübü divan kurulu haziran ayı olağan toplantısı başladı.

Galatasaray Spor Kulübü divan kurulu haziran ayı olağan toplantısı başladı.

Galatasaray Spor Kulübü divan kurulu haziran ayı olağan toplantısı, Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu'nda yapılıyor. Toplantı saygı duruşu ile başladı. Daha sonra mayıs ayına ait toplantı tutanakları takdim edildi ve oya sunuldu.

Divan kurulu toplantısına Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, yönetim kurulu üyeleri, divan kurulu üyeleri ve kulüp üyeleri katıldı.

(İHA)

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