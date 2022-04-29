Galatasaray Divan Kurulu, Seçim Genel Kurulu sürecinde gelişen hukuki durumun değerlendirilmesi için yarın saat 11.00'de Galatasaray Lisesi'nde...
İhlas Haber Ajansı - Spor
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Galatasaray Divan Kurulu, Seçim Genel Kurulu sürecinde gelişen hukuki durumun değerlendirilmesi için yarın saat 11.00'de Galatasaray Lisesi'nde olağanüstü toplanacak.
Galatasaray Divan Kurulu, Seçim Genel Kurulu sürecinde gelişen hukuki durumun değerlendirilmesi için yarın saat 11.00'de Galatasaray Lisesi'nde olağanüstü toplanacak. - İSTANBUL
İhlas Haber Ajansı / Spor