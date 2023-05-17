Galatasaray, DG Sivasspor maçı hazırlıklarına başladı
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Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında DG Sivasspor ile evinde oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla başladı.
Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında DG Sivasspor ile evinde oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla başladı.
Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki idman dinamik ısınmayla başladı. İki grup halinde 5'e 2 pas çalışmasıyla devam eden antrenman, çift kale maçla sona erdi.
Sarı-kırmızılılar, yarın saat 11.00'de yapacağı idmanla Sivasspor maçı hazırlıklarını sürdürecek. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor