Galatasaray, "Devler Ligi"nde rotayı ilk 8'e çevirdi

Galatasaray Futbol Takımı, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yeni hedef olarak ilk 8'i belirledi.

Türkiye'yi Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en önemli futbol organizasyonunda temsil eden tek takım sarı-kırmızılılar, "Devler Ligi"nde ilk 8'de yer alarak doğrudan son 16 turuna yükselmeyi hedefliyor.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 36 takımla oynanan yeni formatında mücadele eden ilk Türk takımı olan Galatasaray, zorlu bir kura çekti.

Kura çekimine 4. torbadan giren "Cimbom" ilk torbadan İngiliz temsilcileri Liverpool ve Manchester City, ikinci torbadan Atletico Madrid (İspanya) ile Eintracht Frankfurt (Almanya), üçüncü torbadan Ajax (Hollanda) ve Bodo/Glimt (Norveç), dördüncü torbadan ise Monaco (Fransa) ve Union SG (Belçika) ile eşleşti.

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde ilk 4 haftayı 3 galibiyet, 1 yenilgiyle tamamladı. Sarı-kırmızılı ekip, lig etabının ilk yarısını averajla beşinci Paris Saint-Germain, Newcastle United, Real Madrid ve Liverpool'un gerisinde 9. sırada tamamladı.

Sarı-kırmızılı ekip, lig etabını ilk 8'de bitirerek doğrudan son 16 turuna yükselmeye çalışacak.

Transfer dönemini hareketli geçirdi

Trendyol Süper Lig'in 3 sezon üst üste şampiyonu Galatasaray, bu sezon Avrupa'da da başarıya odaklandı.

Transfer döneminde kadrosuna nokta isimler almaya çalışan sarı-kırmızılı ekip, özellikle taraftarının beklediği Avrupa başarısına odaklı ilerledi. Geçen sezon başında sürpriz bir şekilde kiralanan Nijeryalı Victor Osimhen'in bonservisini almak için tüm şartlarını zorlayan Galatasaray, golcüsünü kadroda tutmayı başardı.

Uzun yıllar Avrupa'da Manchester City ve Bayern Münih formalarıyla büyük başarılar yaşayan Leroy Sane'yi renklerine bağlayan "Cimbom" savunmaya da Monaco'dan Fildişi Sahilli futbolcu Wilfried Singo'yu aldı. Sarı-kırmızılılar, Fernando Muslera'nın ayrılığı sonrasında kalesini milli futbolcu Uğurcan Çakır ile doldururken Manchester City'den ayrılan İlkay Gündoğan'a da sarı-kırmızılı formayı giydirdi.

Oturmuş kadrosuna geçen sezonlara ve rakiplerine göre az sayıda takviye yapan Galatasaray, yaklaşık 150 milyon avro harcayarak Türk futbol tarihinin en pahalı transferlerini gerçekleştirdi.

İyi başlayamadığı "Devler Ligi"nde büyük çıkış

Galatasaray, önemli hedeflerle girdiği UEFA Şampiyonlar Ligi'nde sezona istediği gibi başlayamadı.

Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde Süper Lig'de üst üste 3, toplamda 25. kez şampiyonluğa ulaşan sarı-kırmızılı ekip, Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan katıldı. Sezonun ilk haftasında Almanya'da Eintracht Frankfurt'a konuk olan sarı-kırmızılılar, Victor Osimhen'den yoksun mücadele etti. Karşılaşmada 1-0 öne geçen "Cimbom" üst üste yediği şok gollerle sahadan 5-1 mağlup ayrıldı.

Sezona moral bozukluğu ve eksi 4 averajla giren Galatasaray, sonrasında büyük çıkış yakaladı. Sarı-kırmızılı ekip, üst üste evinde Liverpool (1-0) ve Bodo/Glimt'i (3-1) yenerek moral buldu. "Cimbom" son olarak Amsterdam'da Ajax karşısında 3-0 kazandı ve üst üste 3. galibiyetini alarak 9 puana ulaştı.

Son 4 maçtaki rakipleri

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde "yolun yarısını" 3 galibiyet, 1 yenilgiyle geçen Galatasaray, kalan 4 müsabaka sonucunda lig etabını ilk 8'de bitirmeye çalışacak.

Sarı-kırmızılı ekip, sırasıyla Union SG, Monaco, Atletico Madrid ve Manchester City ile karşılaşacak.

"Cimbom" 25 Kasım Salı günü sahasında 4 maçta aldığı 3 puanla 28. sırada bulunan Union SG'yi konuk edecek. Galatasaray, 9 Aralık Salı günü ise 5 puanlı Monaco ile deplasmanda mücadele edecek.

Okan Buruk'un öğrencileri, 21 Ocak 2025 Çarşamba günü sahasında Atletico Madrid, 28 Ocak Çarşamba günü ise deplasmanda Manchester City ile karşı karşıya gelecek.

İlk 8 için baraj 16 puan

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde geçen sezon ilk 8 barajı 16 puan oldu.

"Devler Ligi"nde ilk kez geçen sezon uygulanan 36 takımlı lig formatında averajla 6, 7 ve 8. sıraları alan takımlar 16'şar puan topladı. Lig etabını 13'er puanla bitiren Paris Saint-Germain ile Benfica, ilk 16'da yer alıp play-off'ta seri başı olurken Monaco, Brest ve Feyenoord, averajla seri başı olamayan takımlar arasında kaldı. Ayrıca 11 puanlı 5 takımdan 4'ü ilk 24'e girerek yoluna devam ederken biri Şampiyonlar Ligi'ne veda etti.

İlk 4 maçta 9 puan toplayan Galatasaray, geçen sezonki barajlar dikkate alındığında bir galibiyet daha alması durumunda büyük ihtimalle ilk 24'ü garantileyecek. Sarı-kırmızılı ekip, geçen sezonki ilk 8 barajı olan 16 puana ulaşması için ise iki galibiyet, 1 beraberliğe ihtiyaç duyacak.

Osimhen'den büyük katkı

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yakaladığı büyük çıkışta başrolü Victor Osimhen oynadı.

Sezonun ilk haftasındaki Eintracht Frankfurt müsabakasında forma giyemeyen Nijeryalı golcü, sonrasındaki 3 müsabakada sarı-kırmızılı ekibin attığı 7 golün 6'sına adını yazdırdı.

Liverpool müsabakasındaki tek golü kaydeden Osimhen, Bodo/Glimt mücadelesinde 2, Ajax karşılaşmasında ise 3 gol attı. Victor Osimhen, bu mücadelelerde performansıyla "maçın en iyi oyuncusu" ödülüne de layık görüldü.

Osimhen, Galatasaray formasıyla Avrupa kupalarında üst üste 8 maçta da gol sevinci yaşayarak önemli başarı sergiledi.

Uğurcan, son 3 maçın 2'sinde kalesini gole kapattı

Galatasaray'ın milli kalecisi Uğurcan Çakır, Şampiyonlar Ligi'nde son 3 müsabakada 1 gol yedi.

Eintracht Frankfurt maçında kalesinde 5 gol gören 29 yaşındaki file bekçis, sonrasındaki üç mücadelede rakiplerine sadece 1 kez gol şansı tanıdı.

Şampiyonlar Ligi'nde 13 yıl sonra üst üste 3 maç kazandı

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde 13 yılın ardından üst üste 3 maçta galip geldi.

Teknik direktör Fatih Terim'in yönetiminde 2012-13 sezonunun grup aşamasında 7 Kasım-5 Aralık 2012 tarihleri arasında Romanya ekibi CFR Cluj'u 3-1, İngiltere temsilcisi Manchester United'ı 1-0 ve Portekiz'den Braga'yı 2-1 yenen sarı-kırmızılı ekip, üst üste 3 galibiyet almıştı.

Bu sezon Liverpool'ı 1-0, Bodo/Glimt'i de 3-1 yenen Galatasaray, Ajax'ı da 3-0 mağlup ederek Şampiyonlar Ligi'nin grup/lig aşamasında üst üste 3 galibiyet yaşadı.