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Galatasaray derbisini Ali Şansalan yönetecek

Galatasaray derbisini Ali Şansalan yönetecek

Spor Haberleri

Süper Lig'in 32. haftasında 30 Nisan Pazar günü saat 19.00'da oynanacak Beşiktaş - Galatasaray derbisinde Ali Şansalan düdük çalacak.

Süper Lig'in 32. haftasında 30 Nisan Pazar günü saat 19.00'da oynanacak Beşiktaş - Galatasaray derbisinde Ali Şansalan düdük çalacak.

Haftanın programı ve görev alacak hakemler şöyle;

YARIN:

20.00 Alanyaspor - Ümraniyespor (Kırbıyık Holding) YAŞAR KEMAL UĞURLU

29 NİSAN CUMARTESİ:

16.00 Fatih Karagümrük - Antalyaspor (Atatürk Olimpiyat) HALİL UMUT MELER

16.00 Konyaspor - Trabzonspor (MEDAŞ Konya Büyükşehir) CİHAN AYDIN

19.00 Sivasspor - Fenerbahçe (Sivas 4 Eylül) ZORBAY KÜÇÜK

19.00 MKE Ankaragücü - Kasımpaşa (Eryaman) BAHATTİN ŞİMŞEK

30 NİSAN PAZAR:

19.00 Beşiktaş - Galatasaray (Vodafone Park) ALİ ŞANSALAN

1 MAYIS PAZARTESİ:

20.00 İstanbulspor - Giresunspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu) METE KALKAVAN


- İstanbul
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

Ali Şansalan Galatasaray Spor Haberler

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