Galatasaray derbisini Ali Şansalan yönetecek
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Süper Lig'in 32. haftasında 30 Nisan Pazar günü saat 19.00'da oynanacak Beşiktaş - Galatasaray derbisinde Ali Şansalan düdük çalacak.
Süper Lig'in 32. haftasında 30 Nisan Pazar günü saat 19.00'da oynanacak Beşiktaş - Galatasaray derbisinde Ali Şansalan düdük çalacak.
Haftanın programı ve görev alacak hakemler şöyle;YARIN: 20.00 Alanyaspor - Ümraniyespor (Kırbıyık Holding) YAŞAR KEMAL UĞURLU29 NİSAN CUMARTESİ: 16.00 Fatih Karagümrük - Antalyaspor (Atatürk Olimpiyat) HALİL UMUT MELER16.00 Konyaspor - Trabzonspor (MEDAŞ Konya Büyükşehir) CİHAN AYDIN19.00 Sivasspor - Fenerbahçe (Sivas 4 Eylül) ZORBAY KÜÇÜK19.00 MKE Ankaragücü - Kasımpaşa (Eryaman) BAHATTİN ŞİMŞEK30 NİSAN PAZAR: 19.00 Beşiktaş - Galatasaray (Vodafone Park) ALİ ŞANSALAN 1 MAYIS PAZARTESİ:
20.00 İstanbulspor - Giresunspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu) METE KALKAVAN- İstanbul
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor