Galatasaray, derbide Fenerbahçe'nin konuğu

KADIKÖY, İSTANBUL (DHA) - Sarı-kırmızılılar Kadıköy'de çıktığı son 4 deplasman maçında yenilgi yüzü görmedi

Kerem Aktürkoğlu'nun oynayıp oynamayacağı bugün yapılacak kontroller sonrası belli olacak

Serhan TÜRK - İSTANBUL,

Spor Toto Süper Lig'in 32'nci hafta derbi mücadelesinde Galatasaray, yarın deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak. Ülker Stadyumu'nda saat 20.30'da başlayacak maçı Atilla Karaoğlan yönetecek. Karaoğlan'ın yardımcılıklarını ise Kerem Ersoy ile Aleks Taşçıoğlu üstelenecek.

Galatasaray'ın muhtemel 11'i şöyle; "Muslera, Boey, Marcao, Nelsson, van Aanholt, Taylan Antalyalı, Berkan Kutlu, Cicaldau, Emre Kılınç (Kerem) Babel, Gomis"