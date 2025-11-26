Galatasaray Derbi Maçına Hazırlanıyor
Fenerbahçe ile oynanacak derbi maçı öncesi Galatasaray, Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde antrenmana başladı. Antrenman, dinamik ısınmanın ardından çeşitli pas çalışmaları ve çift kale maç ile gerçekleştirildi.
Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe ile karşılaşacak Galatasaray, derbi maçın hazırlıklarına başladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde dinamik ısınmayla başlayan idman, 5'e 2 pas çalışmasıyla devam etti.
Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, topa sahip olma çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi.
Sarı-kırmızılı ekip, 28 Kasım Cuma günü yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek.
Kaynak: AA / Mücahit Hüseyin Eroğul - Spor