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Galatasaray Derbi için Stada Geldi

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Galatasaray, Trendyol Süper Lig 10. haftasında Beşiktaş ile oynayacağı derbi maçı için stada ulaştı. Yoğun güvenlik önlemleri altında stada giriş yapan sarı-kırmızılı ekip, hazırlıklarını tamamladı.

- Galatasaray, derbi için stada geldi

İSTANBUL - Trendyol Süper Lig'de Beşiktaş'ı konuk edecek Galatasaray, stada geldi.

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Galatasaray, bugün saat 20.00'de sahasında Beşiktaş ile karşılaşacak. Derbi hazırlıklarını tamamlayan sarı-kırmızılılar, kamp yaptığı Florya Metin Oktay Tesisleri'nden hareket ederek mücadelenin oynanacağı RAMS Park'a ulaştı. Galatasaray, yoğun güvenlik önlemleri altında stada giriş yaptı.

Galatasaray Derbi için Stada Geldi
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / YUNUS KILIÇ - Spor

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