Galatasaray Derbi İçin Kadıköy'e Geldi
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe ile oynayacağı derbi maçı için Kadıköy'de hazırlıklarını tamamladı. Ekip, Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nden hareket ederek stadyuma giriş yaptı.
Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Galatasaray saat 20.00'de Fenerbahçe'ye konuk olacak. Sarı-kırmızılılar derbinin hazırlıklarını dün yaptığı antrenmanla tamamladı. Bugün Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde toplanan sarı-kırmızılı kafile, buradan Kadıköy'e hareket etti ve yoğun güvenlik önlemleriyle mücadelenin oynanacağı stadyuma giriş yaptı. - İSTANBUL
