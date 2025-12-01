Galatasaray Derbi İçin Kadıköy'e Geldi

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında deplasmanda Fenerbahçe ile oynayacağı derbi için Kadıköy'e geldi.

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Galatasaray saat 20.00'de Fenerbahçe'ye konuk olacak. Sarı-kırmızılılar derbinin hazırlıklarını dün yaptığı antrenmanla tamamladı. Bugün Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde toplanan sarı-kırmızılı kafile, buradan Kadıköy'e hareket etti ve yoğun güvenlik önlemleriyle mücadelenin oynanacağı stadyuma giriş yaptı. - İSTANBUL