Galatasaray Derbi Hazırlıklarını Sürdürüyor

Galatasaray, Fenerbahçe ile oynayacağı derbi maçı öncesi Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde antrenman yaptı. Takım, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde çalışmalarına devam ediyor.

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında 1 Aralık Pazartesi günü derbide Fenerbahçe'ye konuk olacak Galatasaray, hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen idmanın topla ısınmayla başladığı belirtildi.

Üçerli grup halinde 8'e 2 pasla devam eden idmanın taktik çalışmayla sona erdiği aktarıldı.

Victor Osimhen'in antrenmanın ilk bölümünde takımla, sonrasında fizyoterapist ve atletik performans uzmanı eşliğinde sahada özel bir program dahilinde çalıştığı aktarıldı. Yunus Akgün'ün ise salon ve sahada bireysel çalışmalarını sürdürdüğü ifade edildi.

Berkan Kutlu, Kaan Ayhan ve Mario Lemina'nin tedavilerinin ardından bireysel çalışmalarına başladığı, Singo ve Jakobs'un ise günü tedaviyle geçirdiği kaydedildi.

Galatasaray, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

Kaynak: AA / Süha Gür - Spor
