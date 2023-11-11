Galatasaray, depremzedelere destek veriyor

Galatasaray Kulübü, Hatayspor taraftarı olan ve depremzedelerin yaşadığı konteyner kentte yaşayanları maça getirerek destek olacak. Maçta depremzedeler, yıldız isimleri izleme fırsatı bulacak. Galatasaray takımı ise özel tişört giyerek ve anlamlı bir pankartla sahaya çıkacak.

Sarı-kırmızılı takım sahaya '6 Şubat'ı unutmayacağız' pankartı ile çıkacak

Galatasaray'ın yedek kulübesinin üstünde depremde yaşamını yitiren Christian Atsu ve Taner Savut'un resimleri olacak

Mustafa ERCAN / Mersin - Galatasaray Kulübü çoğu Hatayspor taraftarı olan ve konteyner kentte yaşayan 1 otobüs dolusu depremzedeleri maça getirecek. NEF Vakfı'nın destekleriyle bu akşam Mersin'deki maçta yer alacak olan depremzedeler Hatayspor-Galatasaray maçında yıldız isimleri izleme olanağı bulacak.

Sarı-kırmızılı takım ise ısınma sırasında özel tişört giyecekler ve maça anlamlı bir pankartla çıkacaklar. Sarı-kırmızılı takım sahaya '6 Şubat'ı unutmayacağız' pankartı ile çıkarken, Galatasaray'ın yedek kulübesinin üstünde depremde yaşamını yitiren Christian Atsu ve Taner Savut'un resimleri olacak.