Galatasaray Demir Grup Sivasspor'u 2-0 Mağlup Etti
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Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Galatasaray, Demir Grup Sivasspor'u 2-0 mağlup etti. Karşılaşmayı sarı-kırmızılı ekip kazandı.
Stat: Nef
Hakemler: Arda Kardeşler, Cevdet Kömürcüoğlu, İbrahim Çağlar Uyarcan
Galatasaray : Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Kazımcan Karataş, Torreira (Dk. 86 Berkan Kutlu), Oliveira (Dk. 66 Midtsjö), Rashica (Dk. 66 Barış Alper Yılmaz), Mertens (Dk. 74 Mata), Kerem Aktürkoğlu, Icardi (Dk. 86 Gomis)
Demir Grup Sivasspor : Ali Şaşal Vural, Alaaddin Okumuş, Appindangoye, Caner Osmanpaşa, Camara, Hakan Arslan (Dk. 78 Mehmet Albayrak), Cofie, Robin Yalçın (Dk. 57 Keita), N'Jie (Dk. 46 Ahmed Musa), Gradel (Dk. 60 Emre Gökay), Caicedo (Dk. 46 Leke James)
Goller: Dk. 13 ve 63 Icardi ( Galatasaray )
Sarı kartlar: Dk. 45+1 Robin Yalçın (Demir Grup Sivasspor ), Dk. 55 Mertens ( Galatasaray )
Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Galatasaray, Demir Grup Sivasspor'u 2-0 mağlup etti.
50. dakikada sağ taraftan kullanılan köşe atışı sonrasında ceza sahasına ortalanan topa Leke James kafayla vurdu, meşin yuvarlak üstten dışarı gitti.
63. dakikada Galatasaray farkı 2'ye çıkardı. Boey'un sağdan ceza sahasına ortaladığı topa arka direkte Icardi kafayla vurdu. Meşin yuvarlak filelere gitti: 2-0.
Karşılaşmayı sarı-kırmızılı ekip, 2-0 kazandı.