Galatasaray-Demir Grup Sivasspor maçının ilk yarısı 1-0
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Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında oynanan Galatasaray-Demir Grup Sivasspor maçının ilk yarısı, sarı-kırmızılıların 1-0 üstünlüğüyle sona erdi. İlk yarıda tek golü atan Galatasaray, maçın kontrolünü elinde tuttu.
Stat: Nef
Hakemler: Arda Kardeşler, Cevdet Kömürcüoğlu, İbrahim Çağlar Uyarcan
Galatasaray : Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Kazımcan Karataş, Torreira, Oliveira, Rashica, Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Icardi
Demir Grup Sivasspor : Ali Şaşal Vural, Alaaddin Okumuş, Appindangoye, Caner Osmanpaşa, Camara, Hakan Arslan, Cofie, Robin Yalçın, N'Jie, Gradel, Caicedo
Gol: Dk. 13 Icardi ( Galatasaray )
Sarı kartlar: Dk. 45+1 Robin Yalçın (Demir Grup Sivasspor )
Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında oynanan Galatasaray-Demir Grup Sivasspor maçının ilk yarısı, sarı-kırmızılıların 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.
13. dakikada Galatasaray öne geçti. Kerem Aktürkoğlu'nun pasıyla sağ çaprazdan ceza sahasına giren Icardi'nin düzgün vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0
30. dakikada ceza sahası dışında topu önünde bulan Rashica'nın şutunda, meşin yuvarlak az farkla üstten dışarı çıktı.
Karşılaşmanın ilk yarısı, Galatasaray'ın 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.