Galatasaray, Davinson Sanchez transferi için görüşmelere başladı

Galatasaray, Davinson Sanchez transferi için oyuncu ve Tottenham ile görüşmelere başlandığını açıkladı.

Galatasaray, Davinson Sanchez transferi için oyuncu ve Tottenham ile görüşmelere başlandığını açıkladı.

Transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray, Tanguy Ndombele'nin ardından Davinson Sanchez ile de görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi. Sarı-kırmızılı ekipten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Davinson Sanchez Mina'nın transferi konusunda futbolcu ve kulübü Tottenham Hotspur Football & Athletic Company Limited ile resmi görüşmelere başlanmıştır" ifadelerine yer verildi.