Galatasaray Davinson Sanchez'in maliyetini açıkladı

Galatasaray yeni transferi Davinson Sanchez'in maliyetini Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

Sarı-kırmızılı ekip, 27 yaşındaki Kolombiyalı stoper Davinson Sanchez ile 4+1 yıllık anlaşmaya vardı. Galatasaray, Davinson Sanchez'e yıllık 3 milyon 200 bin Euro ödeyecek. Tottenham'a ödenecek bonservis bedeli ise 5 sezona yayılmış taksitlerle toplam 9 milyon 500 bin Euro olacak.