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Galatasaray'dan Uğur Kurt için taziye mesajı

Spor Haberleri

Galatasaray'dan Uğur Kurt için taziye mesajı

Galatasaray, bir dönemde sarı-kırmızılılarda da görev yapan İskenderunspor Kaleci Antrenörü Uğur Kurt'un vefatı dolayısıyla taziye mesajı yayımladı.

Galatasaray, bir dönemde sarı-kırmızılılarda da görev yapan İskenderun spor Kaleci Antrenörü Uğur Kurt'un vefatı dolayısıyla taziye mesajı yayımladı.

Sarı-kırmızılıların resmi internet sitesinden paylaşılan taziye mesajında, "Bir dönem kulübümüzde de kaleci antrenörü olarak görev alan İskenderun spor'un kaleci antrenörü Uğur Kurt'un vefat haberini üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız. Kurt'a Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına, İskenderun spor'a ve Türk spor camiasına başsağlığı dileriz" denildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Galatasaray Spor Haberler

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