Galatasaray'dan Trabzonspor 19 Yaş Altı Takımına Tebrik
Galatasaray Kulübü, UEFA Gençlik Ligi'nde ikinci olan Trabzonspor 19 Yaş Altı Futbol Takımı için tebrik mesajı yayımladı ve başarılarından dolayı gururlandıklarını belirtti.
Galatasaray Kulübü, UEFA Gençlik Ligi'nde ikinci olan Trabzonspor 19 Yaş Altı Futbol Takımı için tebrik mesajı yayımladı.
Sarı-kırmızılı kulübün futbol akademisinden yapılan paylaşımda, "Ülkemizi gururlandıran mücadelenizden dolayı tebrik ederiz." denildi.
Kaynak: AA / Emrah Oktay - Spor