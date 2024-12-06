Üye Girişi
Haberler
Esad rejimi, Hama'yı Humus'a bağlayan kritik köprüyü savaş uçaklarıyla vurdu

Muhaliflerin korkusu Esad'a bunu da yaptırdı

 Muhalifler, Humus'a 20 km uzaklıktaki kritik kenti çatışma olmadan ele geçirdi

Görüntüyü izleyen herkes aynı yorumu yapıyor

 Hizbullah'tan muhaliflerle savaşan Esad'a tam destek mesajı

Hizbullah, Türkiye'nin yanı başındaki savaşta tarafını seçti
En çok altın alan ülkeler belli oldu! Türkiye'nin listedeki konumu dikkat çekici

En çok altın alan ülkeler belli oldu! Türkiye'nin listedeki konumu dikkat çekici

Galatasaray'dan TFF Başkanı'na İstifa Daveti

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Galatasaray Kulübü, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun yaptığı açıklamaları eleştirerek istifaya davet etti. Kulüp, Hacıosmanoğlu'nun tarafsızlığını kaybettiğini ve Türk futboluna zarar vermemesi için istifa etmesi gerektiğini bildirdi.

Galatasaray Kulübü, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nu istifaya davet etti.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun bu akşam bir televizyon kanalında yaptığı açıklamalar, kulübümüz tarafından son günlerde ifade edilen tüm endişelerin ne kadar haklı olduğunu ortaya çıkarmıştır. İbrahim Hacıosmanoğlu; subjektif, adaletten ve futbol bilgisinden yoksun söylemleriyle tarafsızlığını tümüyle kaybetmiş, hatta bir adım ileri giderek bundan sonraki tarafını ilan etmiştir. Galatasaray Spor Kulübü olarak tarafsızlığını tamamen yitirmiş İbrahim Hacıosmanoğlu'nu tüm kurullarıyla birlikte Türk futboluna daha büyük ve onarılamaz yaralar açmadan istifa etmeye davet ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Galatasaray'dan TFF Başkanı'na İstifa Daveti
Kaynak: AA / Mutlu Demirtaştan - Spor
img

En çok altın alan ülkeler belli oldu! Türkiye'nin listedeki konumu dikkat çekici
img

Suriye'deki muhalif grubun yöneticisiydi! Türkiye'deki mal varlıkları donduruldu
img

Ankaralı Turgut üzdü! Kötü haberi duyuran kızından duygulandıran paylaşım
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

6 Aralık Cuma Hutbesi yayınlandı! 6 Aralık Cuma Hutbesi tam metni! BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 6 Aralık Cuma günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi? 6 Aralık Cuma mesajları! Anlamlı, ayetli, dualı, kısa cuma mesajları... 6 ARALIK TV YAYIN AKIŞI Bugün TV'de neler var? Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, NOW TV, TRT 1, TV8 kanal yayın akışı listesinde hangi programlar var? GELİNİM MUTFAKTA 6 ARALIK PUAN DURUMU | Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, altını kim aldı? 6 Aralık Cuma Gelinim Mutfakta kim kazandı? Ahmet Köse kimdir, neden istifa etti? Yeni İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız AtandıYeni İstanbul İl Emniyet Müdürü kim oldu? İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız kimdir? Yeni Adıyaman İl Emniyet Müdürü kim oldu? Adıyaman İl Emniyet Müdürü Alper Uzman kimdir? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 6 Aralık AFAD ve Kandilli deprem listesi! 6 Aralık Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 6 Aralık Cuma İnstagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor? 6 Aralık 2024 On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı? On Numara sonuçları saat kaçta? On Numara CANLI izle! Bugün kazanan numaralar neler?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.