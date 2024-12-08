Galatasaray'dan Sivasspor Maçı İçin VAR Tepkisi

Galatasaray, Sivasspor maçının son anlarında Rey Manaj'ın, Barış Alper Yılmaz'a yaptığı harekete kart verilmemesine tepki göstererek, "Yapılan insanlığa sığmayan faulün ardından gerçekleştirilen VAR konuşmalarını merakla bekliyor olacağız" ifadelerini kullandı.

Sarı-kırmızılıların konuyla ilgili olarak sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Karşılaşmanın son dakikasında Barış Alper Yılmaz'a yapılan insanlığa sığmayan faulün ardından gerçekleştirilen VAR konuşmalarını merakla bekliyor olacağız! 90 dakika boyunca yaşanan tüm skandal hakem kararlarına rağmen; iyiler daima kazanır!" denildi. - İSTANBUL