Galatasaray'dan seçimin durdurulmasına itiraz - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Galatasaray'dan seçimin durdurulmasına itiraz

İhlas Haber Ajansı - Spor
 - Güncelleme:
Galatasaray'dan seçimin durdurulmasına itiraz

Galatasaray, bu ay yapılması planlanan seçimli genel kurul toplantısının tedbiren durdurulması kararına itiraz ettiğini açıkladı.

Galatasaray, bu ay yapılması planlanan seçimli genel kurul toplantısının tedbiren durdurulması kararına itiraz ettiğini açıkladı.

Galatasaray, bugün seçimli genel kurul toplantısının durdurulması kararının ardından konuyla ilgili açıklama yaptı. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada seçim kararının tedbiren durdurulmasına itiraz dilekçesi verildiği belirtildi. Galatasaray'ın açıklaması şu şekilde:

"Değerli Galatasaraylılar, 26 Mart 2022 tarihindeki Olağan Genel Kurul toplantımızda ve sonrasında yönetim kurulumuz tarafından alınmış olan kararlara dair, bugün yaşanan hukuki gelişmelere istinaden, Divan Kurulu Başkanlığı, Genel Kurul Divanı, Başkan Adayları ekiplerinden hukukçular ve Kulübümüzün hukukçularından oluşan komisyonun bilgisi dahilinde mahkeme nezdinde tedbir kararına karşılık itiraz dilekçesi tarafımızdan sunulmuştur.

Divan Kurulu Başkanlığı, Başkan Adaylarımızın ekipleri ve hukukçularımız bugün bir araya gelerek süreci değerlendireceklerdir. Sürece dair yol haritasını tüm şeffaflığı ile camiamızla paylaşmaya devam edeceğiz." - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / Spor

Divan Kurulu, Galatasaray, Spor, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title