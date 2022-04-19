Galatasaray'dan seçimin durdurulmasına itiraz

Galatasaray, bu ay yapılması planlanan seçimli genel kurul toplantısının tedbiren durdurulması kararına itiraz ettiğini açıkladı.

Galatasaray, bugün seçimli genel kurul toplantısının durdurulması kararının ardından konuyla ilgili açıklama yaptı. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada seçim kararının tedbiren durdurulmasına itiraz dilekçesi verildiği belirtildi. Galatasaray'ın açıklaması şu şekilde:

"Değerli Galatasaraylılar, 26 Mart 2022 tarihindeki Olağan Genel Kurul toplantımızda ve sonrasında yönetim kurulumuz tarafından alınmış olan kararlara dair, bugün yaşanan hukuki gelişmelere istinaden, Divan Kurulu Başkanlığı, Genel Kurul Divanı, Başkan Adayları ekiplerinden hukukçular ve Kulübümüzün hukukçularından oluşan komisyonun bilgisi dahilinde mahkeme nezdinde tedbir kararına karşılık itiraz dilekçesi tarafımızdan sunulmuştur.

Divan Kurulu Başkanlığı, Başkan Adaylarımızın ekipleri ve hukukçularımız bugün bir araya gelerek süreci değerlendireceklerdir. Sürece dair yol haritasını tüm şeffaflığı ile camiamızla paylaşmaya devam edeceğiz." - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / Spor