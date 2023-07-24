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Galatasaray'dan Mislav Orsic'e geçmiş olsun mesajı

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Galatasaray, Trabzonspor futbolcusu Mislav Orsic'in sakatlığıyla ilgili geçmiş olsun mesajı yayımladı. Orsic'in sağ dizinde ön çapraz bağ yırtığı ve iç yan bağ yaralanması tespit edilmişti.

Galatasaray, sağ dizinde ön çapraz bağ yırtığı ve iç yan bağ yaralanması tespit edilen Trabzonspor futbolcusu Mislav Orsic için geçmiş olsun mesajı yayımladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan paylaşımda, "Antrenmanda üzücü bir sakatlık geçiren Trabzonspor oyuncusu Mislav Orsic'e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor; kendisinin bir an önce iyileşerek sahalara dönmesini temenni ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Trabzonspor'un yeni transferi Mislav Orsic, Slovenya'da kampta bulunan takımının dün yapılan antrenmanı sırasında sakatlanmıştı. Muayene edilen ve MR görüntüsü alınan Hırvat oyuncunun sağ diz bölgesinde ön çapraz bağ yırtığı ve iç yan bağ yaralanması tespit edilmişti.

Kaynak: AA / Murat Kaya - Spor

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