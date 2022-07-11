Galatasaray'dan Marcao için veda mesajı Açıklaması Galatasaray, İspanya temsilcisi Sevilla'ya transfer olan Brezilyalı futbolcu Marcao Teixeira için veda mesajı yayımladı. Galatasaray, İspanya temsilcisi Sevilla'ya transfer olan Brezilyalı futbolcu Marcao Teixeira için veda mesajı yayımladı. Sarı-kırmızılı kulübün sosyal medya hesaplarında yer alan açıklamada, "Şanlı Galatasaray formasıyla 3 kupa kazanan, sahaya her maç yüreğini koyan, takımına kaptanlık yapan, yeri geldiğinde bataklığa dönmüş penaltı noktasını elleriyle temizleyen Marcos do Nascimento Teixeira. Yolun açık olsun. Her şey için teşekkürler." ifadelerine yer verildi. AA / Emre Doğan - Spor Galatasaray Sevilla FC İspanya Marcao Spor Haberler

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