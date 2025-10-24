Haberler

Galatasaray'dan Hakem Atamasına İtiraz

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Galatasaray Kulübü, 26 Ekim 2025 tarihinde düzenlenecek ÇBK Mersin-Galatasaray Çağdaş Faktoring maçına atanan hakemle ilgili itirazda bulundu. Kulüp, özellikle önceki maçlardaki hakem kararları nedeniyle adil yönetim endişesi taşıdıklarını belirtti.

Galatasaray Kulübü, ÇBK Mersin- Galatasaray Çağdaş Faktoring maçına atanan hakemle ilgili itirazda bulunduğunu açıkladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Galatasaray Spor Kulübü olarak, 26 Ekim 2025 tarihinde oynanacak, Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi 3. hafta müsabakası olan ÇBK Mersin - Galatasaray Çağdaş Faktoring karşılaşmasına, Türkiye Basketbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan hakem atamasıyla ilgili görüş ve endişelerimizi kamuoyuyla paylaşma gereği doğmuştur.

Söz konusu müsabakaya atanan hakemlerden Turgut Işık, geçtiğimiz sezon Kadın Basketbol Takımımızın oynadığı ve skor olarak son topa kadar başa baş geçen Galatasaray Çağdaş Faktoring - Fenerbahçe Opet (04.01.2025) ve Galatasaray Çağdaş Faktoring - ÇBK Mersin (01.02.2025) karşılaşmalarında görev yapmış; bu maçlarda verilen ve verilmemiş bazı kararlar, maçların sonucuna doğrudan etki etmiştir.

Her iki karşılaşmada da Galatasaray Çağdaş Faktoring, tek top farkla mağlup olmuş, alınan bazı kararlar kulübümüz nezdinde ciddi bir adil yönetim endişesi oluşturmuştur.

Özellikle ÇBK Mersin karşılaşmasında rakibimiz 25 kez serbest atış kullanırken takımımız sadece 1 kere çizgiye gitmiş, bu istatistik maçın dengesini açık şekilde etkilemiştir.

Bu müsabakaların ardından kulübümüz, Merkez Hakem Kurulu Başkanı Sayın Recep Ankaralı'ya yaşanan mağduriyetleri defalarca iletmiş olmasına karşın Recep Ankaralı, eylem ve söylemleriyle, yaşananlarla ilgili önlem almak yerine bilinçli olduğuna inandığımız yanlış kararları meşrulaştırmaya gayret ederek tüm bu olayların ortağı haline gelmiştir.

Yeni sezonun ilk haftasında yine aynı hakemin OGM Ormanspor maçımıza atanması ve şimdi ÇBK Mersin deplasmanında tekrar aynı ismin görevlendirilmesi, kulübümüz açısından objektiflik ilkesine gölge düşürmüştür.

Bu doğrultuda, Türkiye Basketbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'na ilettiğimiz resmi dilekçemizde;

Söz konusu müsabakaya yapılan hakem atamasının gözden geçirilerek değiştirilmesini,

Talebimizin kabul edilmemesi durumunda ise birden fazla hakem değerlendiricisinin görevlendirilmesini talep ettiğimizi kamuoyunun bilgisine sunarız.

Galatasaray Spor Kulübü olarak, Türk Basketbolunun gelişimi ve itibarı adına adil, tarafsız ve güven veren bir yönetim anlayışının tesis edilmesini en önemli önceliğimiz olarak görmekteyiz.

Bu doğrultuda tüm paydaşları, emek ve yatırımın sahada eşit şartlarda karşılık bulması için ortak sorumluluk almaya davet ediyoruz." - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Ayşe Barım hakkındaki tutuklama kararı kaldırıldı

Ayşe Barım hakkındaki tutuklama kararı kaldırıldı
Merdan Yanardağ'ın genel yayın yönetmenliğini yaptığı TELE1 TV'ye kayyum atandı

'Casusluk' soruşturmasında yeni gelişme! TELE1 TV'ye kayyum atandı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ABD: İsrail istemezse Türkiye giremez

ABD'den kritik açıklama: İsrail istemezse Türkiye giremez
İnsanoğlunun doğaya müdahalesi ve ortaya çıkan acı tablo

Ensest ilişki ürünü aslan!
Trabzon'da vatandaşlar, Netenyahu'nun maketini vince asıp idam etti

Gören telefona sarıldı! Bir şehir vince asılı bu mesajı konuşuyor
Yenidoğan Çetesi'ni çökerten Cumhuriyet Savcısı Yavuz Engin: 16 mermim, bir canım var

"16 mermim, bir canım var; güçleri yetiyorsa gelip alsınlar"
ABD: İsrail istemezse Türkiye giremez

ABD'den kritik açıklama: İsrail istemezse Türkiye giremez
1.5 yıldır boştaydı! Rafael Benitez'in yeni takımı belli oldu

1.5 yıldır boştaydı! Efsane teknik adam komşu Yunanistan'a gitti
Büyük tepki! Halil Umut Meler İtalya'yı salladı

Halil Umut Meler İtalya'yı yine salladı
Ünlü isme büyük vefasızlık: Son yolculuğuna bir avuç insan uğurladı

Ünlü isme büyük vefasızlık
Dzeko'dan teknik direktörü Pioli'ye eleştiri

Dzeko, teknik direktörüne verdi veriştirdi
Ekrem İmamoğlu, Necati Özkan ve Merdan Yanardağ'a casusluk soruşturması

İmamoğlu'na casusluk soruşturması! Ünlü gazeteci de gözaltına alındı
Yüzyılın Konut Projesi başlıyor: 6 bin 750 liradan başlayan taksitlerle ev sahibi olunabilecek

Erdoğan'dan ev almak isteyenlere müjde! Fiyatı piyasanın çok altında
Su kuyusunda cansız bedeni bulunan Hasret'in katili cinayeti böyle itiraf etti

Seri katilden ilk ifade! 17'lik Hasret'i böyle öldürmüş
Berhan Şimşek, CHP'den ihraç edildi

Beklenen son! CHP'de parti yönetimine baş kaldıran isme ihraç
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.