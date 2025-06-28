Galatasaray'dan Forma Logosu Değişikliği Duyurusu

Galatasaray'dan Forma Logosu Değişikliği Duyurusu
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Galatasaray, 2025-2026 sezonu boyunca futbol takımı formalarının logosunda beş yıldızdan birinin üstte olacağını açıkladı. 2026-2027 sezonunda ise yıldızların yan yana olacak şekilde kullanılacağı belirtildi.

Galatasaray, futbol takımı formalarındaki logoda 2025-2026 sezonu boyunca beş yıldızdan birinin üstte olacak şekilde kullanılacağını açıkladı.

Sarı-kırmızılılardan konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, "Galatasaray Futbol A Takımımızın formalarındaki beş yıldız, 2025-2026 sezonu boyunca bir yıldız üstte olacak şekilde kullanılacaktır. Forma logomuzdaki yıldızların 2026-2027 futbol sezonunda yan yana olacak şekilde kullanılması planlanmıştır" denildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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