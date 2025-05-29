Galatasaray'dan Fernando Muslera'ya Veda Mesajı

Galatasaray'dan Fernando Muslera'ya Veda Mesajı
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Galatasaray Kulübü, 14 yıl boyunca takımın kaleciliğini yapan Fernando Muslera için duygusal bir veda mesajı yayımladı. Mesajda, Muslera'nın Galatasaray tarihindeki önemi ve ona duyulan sevgi vurgulandı.

Galatasaray Kulübü, sarı-kırmızılı takımla yarın son maçına çıkacak Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera için bir veda mesajı yayımladı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "14 yıl önce geldiğinde bizler de daha gençtik. Sen kalemize geçtin, biz ekran başına… Sen her kurtarışınla bizlere 'oh' dedirttin, biz her maçta sana güvendik. Bugün, çocukluğumuzdan gençliğimize, hayatımızın tam 14 yılına eşlik eden bir efsaneye teşekkür ediyoruz. 8 Süper Lig, 6 Süper Kupa, 5 Türkiye Kupası… Tam 19 kez sarı kırmızı renkler altında kupalara uzandın. Geldiğin ilk sezon şampiyonluk yaşarken, ne güzel ki, giderken de kupalar ile gidiyorsun. Yıllar geçiyor ama değişen hiçbir şey yok. Galatasaray tarihinde bir kaleciden çok daha fazlası oldun. Bize sadece kurtarışlar değil, karakter, aidiyet ve bağlılık ne demek onu öğrettin. Seninle büyüdük Muslera. Sevinçlerde, hüzünlerde hep sahadaydın. Kimi zaman yumruğunu havaya kaldırdın, kimi zaman gözyaşlarımızla birlikte seninle ağladık. Galatasaray'a kalbini verdin, biz de kalbimizin en güzel köşesini sana ayırdık." denildi.

Tecrübeli kaleciye emekleri için teşekkür edilen mesajda, şu ifadelere yer verildi:

"Seninle büyüdük Muslera. Sevinçlerde, hüzünlerde hep sahadaydın. Kimi zaman yumruğunu havaya kaldırdın, kimi zaman gözyaşlarımızla birlikte seninle ağladık. Galatasaray'a kalbini verdin, biz de kalbimizin en güzel köşesini sana ayırdık. Bugün seni kupalarla uğurluyoruz. Ama bil ki, kazandığın en büyük kupa bizim kalbimizdeki yerin. 'Son anda Muslera!' Bir neslin hafızasına kazınan o anlar, o ses… Sonsuza dek bizimle! İyi ki geldin, iyi ki Galatasaraylı oldun. Yolun hep açık, kalbin hep bizimle olsun… Teşekkürler efsane. Teşekkürler Florya'nın son kaptanı, Fernando Muslera."

Kaynak: AA / Ceren Aydınonat - Spor
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