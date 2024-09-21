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Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye 3-1 Zafer, 6'da 6 Yaptılar!

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Galatasaray, Fenerbahçe'yi deplasmanda 3-1 yenerek Trendyol Süper Lig'de 6. maçında da galip geldi ve 2009-2010 sezonunun en iyi başlangıcını tekrar etmiş oldu.

Galatasaray, Fenerbahçe derbisiyle Trendyol Süper Lig'de 6'da 6 yaptı ve 2009-2010 sezonunda en iyi sezon başlangıcını tekrarladı.

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray, deplasmanda karşılaştığı Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup etti. Sarı-kırmızılılar bu sonuçla ligde bu sezon 6. maçından da galip ayrıldı.

2009-2010 sezonunda Hollandalı Teknik Direktör Frank Rijkaard döneminde ligde 6'da 6 yaparak başlamıştı ve bu da sarı-kırmızılıların en iyi sezon başlangıcıydı. Okan Buruk'un öğrencileri, Fenerbahçe galibiyetle bu başarıya tekrarladı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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