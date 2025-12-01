Galatasaray'dan Fenerbahçe Derbisi İçin 3 Değişiklik

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, son oynadıkları Union Saint-Gilloise maçının 11'ine göre Fenerbahçe derbisinde 3 değişiklik yaptı.

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Galatasaray deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşıyor. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, son oynadıkları Belçika Union Saint-Gilloise maçının 11'ine göre derbide 3 değişiklik gerçekleştirdi. Buruk; Roland Sallai, Ismail Jakobs ve Mauro Icardi'nin yerine Kazımcan Karataş, Mario Lemina ve Victor Osimhen'e görev verdi.

Eksikler

Galatasaray, derbide birçok futbolcusundan yararlanamayacak. Sarı-kırmızılılarda Roland Sallai kırmızı kart cezasından, Wilfried Singo ile Ismail Jakobs sakatlıklarından ve Eren Elmalı ile Metehan Baltacı da bahis soruşturması kapsamında hak mahrumiyeti cezası aldığından dolayı kadroda yer almadı.

Victor Osimhen 2 maç sonra 11'de

Galatasaray'ın Nijeryalı golcüsü Victor Osimhen, Fenerbahçe karşısında 11'de yer aldı. Nijerya Milli Takımı'ndayken sakatlanan Osimhen, Gençlerbirliği ve Union Saint-Gilloise müsabakalarında forma giyememişti.

Sakatlığını atlatan Gabonlu futbolcu Mario Lemina da derbiye 11'de başladı. Öte yandan sakatlıkları geçen Kaan Ayhan ile Berkan Kutlu da 21 kişilik derbi kadrosuna alındı.

Yunus Akgün yedeklerde

Sarı-kırmızılılarda 8 Kasım'da fıtık operasyonu geçiren Yunus Akgün, hafta içinde takımla çalışmalara başlamıştı. Akgün, derbinin 21 kişilik kadrosuna alındı. Son olarak Trabzonspor karşılaşmasında oynayan 25 yaşındaki futbolcu, tedavisinden dolayı ligde Kocaelispor ile Gençlerbirliği, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde de Ajax ile Union Saint-Gilloise karşısında yer alamamıştı.

Galatasaray'ın 11'i

Galatasaray, Fenerbahçe derbisine; Uğurcan Çakır, Davinson Sanchez, Mario Lemina, Abdülkerim Bardakcı, Kazımcan Karataş, Lucas Torreira, İlkay Gündoğan, Gabriel Sara, Leroy Sane, Barış Alper Yılmaz ve Victor Osimhen 11'i ile başladı.

Yedeklerde ise Batuhan Şen, Günay Güvenç, Mauro Icardi, Yunus Akgün, Berkan Kutlu, Ahmed Kutucu, Kaan Ayhan, Yusuf Demir, Gökdeniz Gürpüz ve Arda Ünyay bekledi.

Taraftarlar, deplasmanda yalnız bırakmadı

Galatasaray taraftarı, Fenerbahçe derbisinde takımını yalnız bırakmadı. RAMS Park'ta toplanarak yaklaşık 30 otobüsün maçın oynanacağı stadyumu gelen sarı-kırmızılı taraftarlar, müsabaka öncesinde tezahüratlarla futbolcuları derbiye hazırladı. - İSTANBUL