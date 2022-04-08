Galatasaray'dan derbi öncesi duran top çalışması

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 32'nci haftasında Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bir günlük iznin ardından devam etti.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde akşam yapılan antrenmana ısınma hareketleri ile başlandı. İdman, koordinasyon hareketleri ile devam etti. Ardından büyük sahada gruplar halinde baskı ve topa sahip olma çalışmaları gerçekleştirildi. Antrenman taktik ağırlıklı çift kale maç ve duran top çalışmasıyla tamamlandı.

Demirören Haber Ajansı / Spor