Galatasaray'dan Carlos Cuesta'nın Kiralık Transferi

GALATASARAY, Kolombiyalı stoper Carlos Eccehomo Cuesta Figueroa'nın kiralık transferi konusunda Brezilya ekibi Vasco da Gama ile anlaşmaya vardı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan bilgilendirmede, "Profesyonel futbolcumuz Carlos Eccehomo Cuesta Figueroa'nın geçici transferi konusunda, Vasco da Gama Sociedade Anonima Do Futebol ile anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşmaya göre, Vasco da Gama Sociedade Anonima Do Futebol şirketimizle yaptığı sözleşme çerçevesinde yarım sezon için 750,000 Euro tutarında geçici transfer bedeli ödeyecektir. Ayrıca, buna ek olarak kiralama süresi takip eden sezonu kapsayacak şekilde, şarta bağlı şekilde uzayabilecek olup, bu durumda geçici transfer bedeli toplamda 2,250,000 Euro olacaktır.

Yapılan anlaşma gereği futbolcunun ücretleri Vasco da Gama Sociedade Anonima Do Futebol tarafından ödenecektir. Vasco da Gama'nın futbolcuyu satın alma opsiyonu bulunmakta olup, bu opsiyonun kullanılması halinde şirketimize satın alma bedeli olarak 5,750,000 Euro transfer bedeli ödenecektir" ifadelerine yer verildi.