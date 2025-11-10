Haberler

Galatasaray'dan Bahis Soruşturmasına İlişkin Açıklama

Galatasaray Kulübü, futbolcuları Eren Elmalı ve Metehan Baltacı'nın bahis soruşturması kapsamında Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna sevk edilmesine ilişkin sürecin titizlikle takip edildiğini duyurdu. Kulüp, sürecin futbolcuların haklarına ve Türk futbolunun değerine zarar vermeden sonuçlanmasını umuyor.

Kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Türkiye Futbol Federasyonu tarafından bugün yapılan duyuruda, bahis soruşturması çerçevesinde iki futbolcumuzun Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna sevk edildiği açıklanmıştır.

Bu hassas süreç kulübümüz tarafından titizlikle takip edilmektedir. Temennimiz, tüm bu sürecin futbolcularımızın kişilik haklarına ve Türk futbolunun marka değerine zarar vermeden, en doğru ve hakkaniyetli şekilde sonuca ulaşmasıdır.

Galatasaray Spor Kulübü olarak, geçmişten bu yana Türk futbolunda etik değerlerin, dürüstlüğün ve adil rekabetin korunması yönündeki tutumumuz nettir.

Daha önceki açıklamalarımızda da vurguladığımız gibi bu konudaki mücadelemiz, futbolun güvenilirliği ve itibarı açısından taviz verilmez bir husustur.

Kulübümüz, olayın detaylarını dikkatle takip etmekte olup adaletin en doğru biçimde tecelli etmesi için sürecin tamamlanmasını beklemektedir. Galatasaray, her zaman olduğu gibi bugün de adaletin, dürüstlüğün ve temiz rekabetin yanındadır."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
