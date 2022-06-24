Galatasaray'dan ayrılan Bartuğ Elmaz, Olimpik Marsilya'da
AA - Yunus Kaymaz - Spor
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Fransa Birinci Futbol Ligi ekiplerinden Olimpik Marsilya, Galatasaray'dan ayrılan orta saha oyuncusu Bartuğ Elmaz'ı kadrosuna kattı.
Fransa Birinci Futbol Ligi ekiplerinden Olimpik Marsilya, Galatasaray'dan ayrılan orta saha oyuncusu Bartuğ Elmaz'ı kadrosuna kattı.
Fransız kulübünün internet sitesinde yer alan açıklamada, sarı-kırmızılı ekibin altyapısından yetişen 19 yaşındaki futbolcunun gelecek sezondan itibaren 5. Lig'deki (National 3) rezerv takımda forma giyeceği kaydedildi.
AA / Yunus Kaymaz - Spor