Galatasaray'da yeni başkan belli oluyor! İşte sandıktan çıkan ilk sonuçlar - Haberler

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Galatasaray'da yeni başkan belli oluyor! İşte sandıktan çıkan ilk sonuçlar

Haberler.com - Spor
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Galatasaray'da olağanüstü seçimli genel kurul toplantısında oy sayımı başladı. Dursun Özbek ve Eşref Hamamcıoğlu'nun yarıştığı seçimde ilk 2 sandık sonucuna göre, Dursun Özbek 204 oy alırken, Eşref Hamamcıoğlu'na ise 189 oy çıktı.

Galatasaray'da 103. dönem yönetiminin belirleneceği genel kurul, Galatasaray Lisesi'nde saat 11.00'de başladı. Genel kurul üyeleri Dursun Özbek için kırmızı, Eşref Hamamcıoğlu için de sarı renkte basılan oy pusulalarını kullandı. Saat 15.00'te sandıklar kapanırken oy sayım işlemine geçildi.

Galatasaray'da yeni başkan belli oluyor! İşte sandıktan çıkan ilk sonuçlar

Galatasaray Lisesi'nde saat 11.00 itibarıyla başlayan oylama işlemi, saat 15.00 itibarıyla sona erdi. Sarı-kırmızılı kulübün 103. dönem yönetiminin belirleneceği kongrede oy kullanma süresinin dolmasının ardından kapatılan sandıklar, sayım için görevliler tarafından Tevfik Fikret Salonu'na getirildi. 24 sandığın bulunduğu seçimde oy kullanma hakkına sahip 8 bin 862 üyeden 4 bin 459'unun oy kullandığı kaydedildi.

Galatasaray'da yeni başkan belli oluyor! İşte sandıktan çıkan ilk sonuçlar

Galatasaray Seçimli Genel Kurulu'nda, Haldun Üstünel'e olan sevgilerini göstermek isteyen bazı üyeler Üstünel adına oy attı. Geçmiş dönemlerde yönetimde yer alan Haldun Üstünel'e taraftar "Transfer sihirbazı" lakabını takmıştı.

Galatasaray'daki başkanlık seçiminde oy sayımı başladı! İşte ilk iki sandıktan çıkan isim

24 sandıkta 8 bin 862 üyeden 4 bin 459'unun oy kullandığı seçimde sonuçlar gelmeye başladı.

İşte sandık sandık sandık oy sayıları:

Eşref Hamamcıoğlu: 76

Dursun Özbek: 97

Eşref Hamamcıoğlu: 113

Dursun Özbek: 107

Haberler.com - Spor

Eşref Hamamcıoğlu Dursun Özbek Galatasaray Spor Haberler

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