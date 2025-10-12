Galatasaray Daikin, Vodafone Sultanlar Ligi'nde Aydın'ı 3-0 Geçti
Vodafone Sultanlar Ligi'nin ilk haftasında Galatasaray Daikin, Aydın Büyükşehir Belediyespor'u setlerde 3-0 yenerek sezonun açılışını yaptı.
Salon: Burhan Felek Vestel
Hakemler: Erol Akbulut, Uğur Ateş
Galatasaray Daikin: Naz Aydemir Akyol, İlkin Aydın, Timmerman, Grobelna, Sylla, Ayçin Akyol (Eylül Yatgın, Bongaerts, Carutasu, Frantti, Yasemin Güveli)
Aydın Büyükşehir Belediyespor : Grajber, Beliz Başkır, Rasinska, Mijatovic, Seher Aksoy, Gizem Mısra Aşçı (Çerağ Düzeltir, Fatma Şekerci, Kobzar, Selen Köse, Nisan Barut, Tikhomirova)
Setler: 25-16, 26-24, 25-23
Süre: 94 dakika (26, 36, 32)
