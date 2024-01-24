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Galatasaray Daikin, PTT'yi 3-0 Yendi

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Galatasaray Daikin, Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 17. haftasında deplasmanda PTT'yi 3-0 yendi.

Salon: TVF Ziraat Bankkart

Hakemler: Burhan İlhan, Ali Sarıkuzu

Ptt : Mirkovic, Merve Tanyel, Savic, Levinska, Hümay Fırıncıoğlu, Merve Çepni (Özlem Güven, Nehir Kurtalan, Yasemin Özel, Elif Su Yavuz, Özlem Tuğral)

Galatasaray Daikin: İlkin Aydın, Fatma Beyaz, Cuttino, Egglaston, Emine Arıcı, Tashiro, (Bihter Dumanoğlu Yarkın, Sude Hacımustafaoğlu, Duygu Düzceler, Shemanova)

Setler: 14-25, 18-25, 29-31

Süre: 85 dakika (23, 25, 37)

Galatasaray Daikin, Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 17. haftasında deplasmanda PTT'yi 3-0 yendi.

Kaynak: AA / Spor

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