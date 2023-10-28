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Galatasaray Daikin, PTT'yi 3-0 mağlup etti

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Spor Haberleri

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 4. haftasında Galatasaray Daikin, sahasında PTT'yi 3-0 mağlup etti.

Salon: Burhan Felek Vestel

Hakemler: Caner Çildir, Sadettin Kıral

Galatasaray Daikin: Sude Hacımustafaoğlu, Ayçin Akyol, Tashiro, İlkin Aydın, Gneiting, Cuttino (Bihter Dumanoğlu Yarkın)

Ptt : Mirkovic, Merve Tanyel, Hande Naz Sunar, Caric, Caffrey, Merve Çepni (Özlem Güven, Hümay Fırıncıoğlu, Özlem Tuğral, Savic, Yasemin Özel, Elif Su Yavuz, Kübra Kegan Susam)

Setler: 25-23, 25-16, 25-20

Süre: 79 dakika (31, 22, 26)

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 4. haftasında Galatasaray Daikin, sahasında PTT'yi 3-0 mağlup etti.

Kaynak: AA / Spor

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