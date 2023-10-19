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Galatasaray Daikin, Portekiz ekibini mağlup ederek 16'lı tura yükseldi

Voleybol CEV Kadınlar Challenge Kupası 32'li tur rövanş maçında Galatasaray Daikin, deplasmanda Portekiz ekibi Kairos Ponta Delgada'yı 3-0 mağlup etti. Sarı-kırmızılı takım, müsabakadan 19-25, 18-25 ve 17-25'lik setlerle galip ayrıldı. Galatasaray, 16'lı turda Finlandiya temsilcisi Hameenlinna LR ile mücadele edecek.