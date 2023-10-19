Galatasaray Daikin, Portekiz ekibini mağlup ederek 16'lı tura yükseldi
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Voleybol CEV Kadınlar Challenge Kupası 32'li tur rövanş maçında Galatasaray Daikin, deplasmanda Portekiz ekibi Kairos Ponta Delgada'yı 3-0 mağlup etti. Sarı-kırmızılı takım, müsabakadan 19-25, 18-25 ve 17-25'lik setlerle galip ayrıldı. Galatasaray, 16'lı turda Finlandiya temsilcisi Hameenlinna LR ile mücadele edecek.
Voleybol CEV Kadınlar Challenge Kupası 32'li tur rövanş maçında Galatasaray Daikin, deplasmanda Portekiz ekibi Kairos Ponta Delgada'yı 3-0 mağlup etti.
Sahasında oynadığı ilk mücadeleyi de 3-0 kazanan Galatasaray, böylece kupada 16'lı tura yükseldi.
Sarı-kırmızılı takım, müsabakadan 19-25, 18-25 ve 17-25'lik setlerle galip ayrıldı.
Galatasaray Daikin, 16'lı turda Finlandiya temsilcisi Hameenlinna LR ile mücadele edecek.
Kaynak: AA / Spor