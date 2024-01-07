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Galatasaray Daikin, Nilüfer Belediyespor'u 3-0 Yendi

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Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 14. hafta maçında Galatasaray Daikin, Nilüfer Belediyespor'u 3-0 yendi.

Salon: Burhan Felek Vestel Voleybol

Hakemler: Erol Akbulut, İbrahim Acar

Galatasaray Daikin: İlkin Aydın, Fatma Beyaz, Cuttino, Eggleston, Ayçin Akyol, Tashiro (Bihter Yarkın, Sude Hacımustafaoğlu, Emine Arıcı)

Nilüfer Belediyespor: Eda Kafkas, Künzler, Beliz Başkır, Gicquel, Milenko, Deniz Uyanık (Eylül Akarçeşme, Merve Öztürk, Lila Şengül, Yordanova, Aslı Aşçıoğlu)

Setler: 25-22, 25-9, 25-19

Süre: 80 dakika (30, 24, 26)

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 14. hafta maçında Galatasaray Daikin, Nilüfer Belediyespor'u 3-0 yendi.

Kaynak: AA / Spor

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