Galatasaray Daikin, Nilüfer Belediyespor'u 3-0 Yendi
Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 14. hafta maçında Galatasaray Daikin, Nilüfer Belediyespor'u 3-0 yendi.
Salon: Burhan Felek Vestel Voleybol
Hakemler: Erol Akbulut, İbrahim Acar
Galatasaray Daikin: İlkin Aydın, Fatma Beyaz, Cuttino, Eggleston, Ayçin Akyol, Tashiro (Bihter Yarkın, Sude Hacımustafaoğlu, Emine Arıcı)
Nilüfer Belediyespor: Eda Kafkas, Künzler, Beliz Başkır, Gicquel, Milenko, Deniz Uyanık (Eylül Akarçeşme, Merve Öztürk, Lila Şengül, Yordanova, Aslı Aşçıoğlu)
Setler: 25-22, 25-9, 25-19
Süre: 80 dakika (30, 24, 26)
Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 14. hafta maçında Galatasaray Daikin, Nilüfer Belediyespor'u 3-0 yendi.