Galatasaray Daikin, Nilüfer Belediyespor Eker'i 3-0 Mağlup Etti

Güncelleme:
Vodafone Sultanlar Ligi'nin 7. haftasında Galatasaray Daikin, rakibi Nilüfer Belediyespor Eker'i setlerde 25-16, 25-23, 25-16 ile 3-0 yenerek önemli bir galibiyet elde etti. Maç 74 dakika sürdü.

Salon: Burhan Felek Vestel Voleybol

Hakemler: Mehmet Gül, Yasin Çalışkan

Galatasaray Daikin: Bongaerts, İlkin Aydın, Yasemin Güveli, Grobelna, Sylla, Ayçin Akyol (Eylül Akarçeşme Yatgın, Naz Aydemir Akyol, Carutasu)

Nilüfer Belediyespor Eker: Shemanova, Ecenur Aksoy, Ndiaye, Edwards, Yasemin Şahin, Buse Pehlivan (Merve İzbilir, Cajic, Burcu Yönder, Sude Gümüş, Öykü Saruhan, Ünzilenur Hacıoğlu)

Setler: 25-16, 25-23, 25-16

Süre: 74 dakika (25, 27, 22)

Kaynak: AA / Ragıp Tekin - Spor
