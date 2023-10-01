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Galatasaray Daikin, Muratpaşa Belediyesi Sigorta Shop'u 3-2 yendi

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Voleybol Kadınlar AXA Sigorta Kupa B Grubu ikinci müsabakasında Galatasaray Daikin, Muratpaşa Belediyesi Sigorta Shop'u 3-2 yendi.

Salon: Atatürk Voleybol Vestel Spor Kompleksi

Hakemler: Ferhat Büyükpamukçu, Eyüpcan Kayışoğlu

Muratpaşa Belediyesi Sigorta Shop: Aslıhan Kılıç, Markova, Ceren Karagöl, Samedy, Micaya, Hanife Nur Özaydınlı (Merve İzbilir, Buket Yılmaz, Burcu Şentürk)

Galatasaray Daikin: Eggleston, Ayçin Akyol, Tashiro, İlkin Aydın, Emine Arıcı, Cuttino (Bihter Dumanoğlu Yarkın, Sude Hacımustafaoğlu, Gneiting, Duygu Düzceler)

Setler: 22-25, 22-25, 25-20, 25-23, 10-15

Süre: 131 dakika (26, 28, 28, 29, 20)

Voleybol Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley B Grubu ikinci müsabakasında Galatasaray Daikin, Muratpaşa Belediyesi Sigorta Shop'u 3-2 yendi.

Grup mücadelesi yarın saat 19.00'daki Galatasaray Daikin-Çukurova Belediyespor maçıyla sona erecek.

Kaynak: AA / Spor

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