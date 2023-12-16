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Galatasaray Daikin, Muratpaşa Belediye Sigorta Shop'u 3-2 mağlup etti

16 Aralık 2023 17:09 Güncelleme: 17:10 Abone Ol

Vodafone Sultanlar Ligi'nin 13. hafta mücadelesinde Galatasaray Daikin, Muratpaşa Belediye Sigorta Shop'u 3-2 mağlup etti. Sarı-kırmızılı takım bu sonuçla 6. galibiyetine imza atarken, Muratpaşa Belediyesi Sigorta Shop ise 7. mağlubiyetini aldı.