Galatasaray Daikin, Kuzeyboru'yu 3-0 Mağlup Etti
Vodafone Sultanlar Ligi ikinci hafta mücadelesinde Galatasaray Daikin, deplasmanda Kuzeyboru'yu 3-0 yenerek önemli bir galibiyet aldı.
Salon: Aksaray
Hakemler: İsmail Yıldırım, Zafer Özmen
Kuzeyboru: Gamze Kılıç, Czyrnianska, Dicle Nur Babat, Smarzek, Ayşe Çürük, Strunjak (Dilek Kınık, Nilsu Şen, Lozo, Ege Melisa Bükmen, Lila Şengün, Tietianiec, Aleyna Sevim)
Galatasaray Daikin: Naz Aydemir Akyol, İlkin Aydın, Timmerman, Grobelna, Sylla, Yasemin Güveli (Eylül Yatgın, Bongaerts, Carutasu, Lukasik)
Setler: 16-25, 14-25, 28-30
Süre: 89 dakika (27, 23, 39)
Kaynak: AA / Zekeriya Karadavut - Spor